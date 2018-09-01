В Сочи съехал в реку и загорелся пассажирский Boeing 737

В субботу, 1 сентября 2018 года, в аэропорту российского города Сочи (Краснодарский край) произошел авиаинцидент, в котором пострадали 18 человек и погиб работник аэропорта. Как выяснили журналисты «Фразы», воздушное судно Boeing 737 выкатилось за пределы ВПП, после чего скатилось в реку и загорелось.

Как сообщает «КП Кубань», крушение потерпел самолет Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании Utair и следовавший маршрутом Москва ‒ Сочи. На борту авиалайнера находились 170 человек ‒ 164 пассажира и шесть членов экипажа. При заходе на посадку пилотам не удалось остановить судно в пределах взлётно-посадочной полосы, вследствие этого самолет скатился в реку, после чего начался пожар.

Позднее стало известно, что в результате ЧП от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта ‒ начальник комплексной смены ‒ Владимир Бегиян, который помогал пожарным эвакуировать пассажиров из салона горящего самолета.

Так же сообщается, что медицинская помощь потребовалась 18 пострадавшим, в том числе троим детям. Всего госпитализировано 6 человек, из них ‒ двое детей.

Как писала «Фраза», В Канаде самолет рухнул в озеро, есть погибшие.

Ранее один из пассажиров разбившегося в Мексике самолета показал видео крушения.