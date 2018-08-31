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В Черном море на ходу взорвался гидроцикл с людьми. Момент взрыва попал на видео

В Черном море на ходу взорвался гидроцикл с людьми. Момент взрыва попал на видео

На одном из курортов в районе Кабардинки в Черном море прямо на ходу взорвался водяной скутер. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате взрыва пострадали два человека — взрослый мужчина и ребенок.

Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России, пострадавших срочно госпитализировали в больницу города Геленджик. Они находятся в реанимации.

По предварительной информации, гидроцикл они взяли на прокат, но он оказался неисправен.

По данному факту начата проверка об оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан.

Примечательно, что ряд российских СМИ начали писать, что ЧП произошло не в России, а на одном из курортов Марокко или Турции.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2008 года в Алуште погиб житель Белоруссии, врезавшись на скутере в яхту.

Тэги: общество, взрыв, мир, отдых, Черное море

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