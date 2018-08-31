В Киеве перевернулся грузовик с асфальтом – водитель сильно пострадал

В пятницу, 31 августа, на Дарнице в Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на пересечении Днепровской набережной и улицы Здолбуновской перевернулась фура с асфальтом.
Как передает «Эспрессо», водитель грузового авто не справился с управлением, а его машина перевернулась на бок.
Движение на участке частично заблокировано.
Спасатели смывают горюче-смазочные вещества с дороги, чтобы освободить проезд для транспорта.
Также пострадал сам водитель – его госпитализировали.
Как писала «Фраза», на днях в Киеве будет введен запрет на въезд в город крупногабаритному транспорту с разрешенной максимальной массой более 4,5 тонны.