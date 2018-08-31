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В России прогремел взрыв на крупном военном заводе – есть погибшие

В России прогремел взрыв на крупном военном заводе – есть погибшие

В пятницу, 31 августа, в Нижегородской области случилось ЧП: на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», погибли, как минимум, три человека.

Пока что российские СМИ пишут о случившемся, ссылаясь лишь на свои источники, однако информацию подтверждают, в том числе, и подконтрольные Кремлю медиа.

По одним данным, взрыв прогремел в цеху по производству аммонала (вид взрывчатки), по другим – во время утилизации мин.

Также сообщается, что возник огромный пожар, а само предприятие частично обрушилось.

Кроме трех погибших есть раненые. Также некоторые сотрудники предприятия пропали без вести – идут их поиски.

Сообщается, что причиной ЧП стало «нарушение правил безопасности при производстве работ».

Завод имени Я.М. Свердлова является один из крупнейших в России по производству боеприпасов.

Также о ЧП сообщили на российском ТВ.

Пожар тушат. Может прогреметь второй взрыв.

Как писала «Фраза», в российской Воркуте на шахте произошла серия взрывов, 26 горняков признали погибшими.

Ранее в Липецкой области РФ из-за взрыва газа обрушились пять этажей жилого дома.

Тэги: взрыв, Россия, мир, ЧП

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