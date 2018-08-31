СМИ показали последствия «химатаки» в Крыму

Стали известны подробности ЧП с выбросом вредных химических веществ в аннексированном Россией Крыму, который случился на прошлой неделе. Как выяснили журналисты «Фразы», сильнее всех пострадал поселок Перекоп.

Подробности инцидента, который случился в ночь на 24 августа, сообщает «Крым.Реалии», публикуя соответствующее видео.

Как передает издание, «в домах и квартирах липкой ржавчиной покрылись металлические предметы, а на огородах пропал урожай». Сообщается, что «из-за смога, который особенно ощутим в вечернее время, жители опасаются выпускать из дома детей».

Также из-за «химатаки» тут уничтожен урожай.

Издание пишет, что Перекоп – ближайший населенный пункт к предприятию «Крымский титан», из-за которого и случилось ЧП. Сообщается, что открытые отстойники на берегу залива Сиваш возле поселка из-за жары привели к химическому инциденту.

Сообщается, что ЧП занялась прокуратура РФ, действующая на полуострове. Людям же говорят, что угрозы их жизни и здоровью нет, только местные жители в это не верят.

Как писала «Фраза», жители Армянска в Крыму ранее жаловались, что за ночь металлические предметы в их домах внезапно покрылись непонятной «липкой ржавчиной». Люди говорили, что из-за выброса в атмосферу неизвестного вещества на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком.

Сообщалось, что в Крыму из-за «химатаки» на коже у детей начали появляться язвы.