В Турции внезапно выпал снег

На востоке Турции возле города Карс в конце августа неожиданно выпал снег. Как выяснили журналисты «Фразы», видео погодной аномалии уже доступно в интернете.

Как передает местное ТВ, при этом в регионе температура воздуха снизилась сразу до семи градусов тепла.

Но, как видно на кадрах, снег при этом не таял.

Из-за снегопада на некоторое время были перекрыты дороги в регионе.

Как говорят синоптики, снег выпал из-за прошедшего тут грозового фронта.

Как писала «Фраза», загадочные воронки на поверхности арктических льдов озадачили ученых.

Ранее на курортах Болгарии пляжи закрыты для купания. Всему виной – «мертвое волнение».