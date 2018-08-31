Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии

«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии

Сегодня, 30 августа, в Европе состоялись ответные поединки раунда плей-офф Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», луганская «Заря» на выезде играла против представителя немецкой Бундеслиги – «Лейпцига».

После нулевой ничьей недельной давности перед обеими командами стояла простая задача – забить. И первыми успеха добились хозяева поля – точным ударом отличился Кунья.

Впрочем, еще до перерыва подопечные Юрия Вернидуба сумели отыграться: Караваев навесил с правого фланга и Рафаэль, перепрыгнув всех, головой отправил мяч в сетку ворот соперника. А едва началась вторая половина встречи как после стремительной контратаки Гордиенко замкнул прострел все того же Караваева.

За двадцать минут до финального свистка Огюстен сравнял счет.

Но и такой расклад вполне устраивал луганчан, ведь так они проходили в групповой этап за счет голов, забитых на выезде. Они держались вплоть до последних секунд матча, героически бросаясь в подкаты, не щадя ни себя, ни соперника.

И все же уже в компенсированное арбитром время в ворота «Зари» был назначен пенальти за игру рукой. Удар пошел исполнять Форсберг и был точен, хотя голкипер гостей и угадал угол. Времени на то, чтобы отыграться, у подопечных Вернидуба уже не было – победа «Лейпцига» 3:2 и в групповой этап идут немцы.

Как сообщала «Фраза», на предыдущем этапе луганчане прошли португальскую «Брагу».

Тэги: футбол, Лига Европы, спорт, ФК Заря

Комментарии

Колонка автора
30.08.18 08:45

В массовом сознании россиян снова 1989 год

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

29.08.18 09:18

Тепловая смерть матери городов русских

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии

«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
30.08.18 22:18
665
Последние новости
30.08.18 22:18

«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
30.08.18 20:03

Донецкий «Шахтер» узнал соперников в групповом раунде Лиги чемпионов: борьба будет жесткой
30.08.18 18:59

Главные новости за 30 августа 2018 года
30.08.18 17:34

Глузман: Стуса судили дважды, но никто почему-то не вспоминает имя адвоката в его первом процессе
30.08.18 17:30

Медведчук — единственный политик, который может на равных разговаривать и с Европой, и с Россией, — Лесик
30.08.18 16:49

На киевском рынке продукты начали продавать за криптовалюту
30.08.18 16:20

Стало известно, сколько людей пропали без вести и находятся в заложниках на Донбассе
30.08.18 15:42

В Украине появились первые жертвы смертельно опасной игры «Момо»
30.08.18 15:01

Из Украины в ЕС запустят еще пять дешевых авиарейсов
30.08.18 14:39

На Прикарпатье местные жители устроили бунт после отключения газа

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии
На киевском рынке продукты начали продавать за криптовалюту
На киевском рынке продукты начали продавать за криптовалюту
В Украине появились первые жертвы смертельно опасной игры «Момо»
В Украине появились первые жертвы смертельно опасной игры «Момо»
На Прикарпатье местные жители устроили бунт после отключения газа
На Прикарпатье местные жители устроили бунт после отключения газа
На Днепропетровщине сторонница «русского мира» устроила скандал в маршрутке из-за украинского языка
На Днепропетровщине сторонница «русского мира» устроила скандал в маршрутке из-за украинского языка
«Новая украинская школа»: для детей в Одесской области распилили парты
«Новая украинская школа»: для детей в Одесской области распилили парты
В Киеве ограбили книжный магазин и пытались сжечь продавца
В Киеве ограбили книжный магазин и пытались сжечь продавца
По Днепру пронесся смерч. Появилось видео
По Днепру пронесся смерч. Появилось видео
На одесском пляже женщина подарила своего ребенка незнакомым людям и исчезла
На одесском пляже женщина подарила своего ребенка незнакомым людям и исчезла
Под посольством РФ в Киеве вспомнили Иловайский котел и сожгли портрет Путина
Под посольством РФ в Киеве вспомнили Иловайский котел и сожгли портрет Путина
fraza.ua

Опрос

За кого бы вы отдали голос на выборах президента?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.