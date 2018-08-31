«Заря» осталась без Лиги Европы, едва не сотворив сенсацию в Германии

Сегодня, 30 августа, в Европе состоялись ответные поединки раунда плей-офф Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», луганская «Заря» на выезде играла против представителя немецкой Бундеслиги – «Лейпцига».

После нулевой ничьей недельной давности перед обеими командами стояла простая задача – забить. И первыми успеха добились хозяева поля – точным ударом отличился Кунья.

Впрочем, еще до перерыва подопечные Юрия Вернидуба сумели отыграться: Караваев навесил с правого фланга и Рафаэль, перепрыгнув всех, головой отправил мяч в сетку ворот соперника. А едва началась вторая половина встречи как после стремительной контратаки Гордиенко замкнул прострел все того же Караваева.

За двадцать минут до финального свистка Огюстен сравнял счет.

Но и такой расклад вполне устраивал луганчан, ведь так они проходили в групповой этап за счет голов, забитых на выезде. Они держались вплоть до последних секунд матча, героически бросаясь в подкаты, не щадя ни себя, ни соперника.

И все же уже в компенсированное арбитром время в ворота «Зари» был назначен пенальти за игру рукой. Удар пошел исполнять Форсберг и был точен, хотя голкипер гостей и угадал угол. Времени на то, чтобы отыграться, у подопечных Вернидуба уже не было – победа «Лейпцига» 3:2 и в групповой этап идут немцы.

Как сообщала «Фраза», на предыдущем этапе луганчане прошли португальскую «Брагу».