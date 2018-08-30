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На Днепропетровщине сторонница «русского мира» устроила скандал в маршрутке из-за украинского языка

На Днепропетровщине сторонница «русского мира» устроила скандал в маршрутке из-за украинского языка

В среду, 29 августа, в Днепропетровской области в одной из маршруток, которая следовала из Новомосковска в Павлоград уроженка Донецка начала оскорблять пассажира из-за того, что он разговаривал на украинском языке. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает группа «Україна говорить» в Facebook.

Как рассказал пассажир маршрутки, ему позвонил собрат и- 56-й бригады, говорил он на украинском языке, что не понравилось рядом сидящей женщине.

«Хватит, хватит, бандера, я из Донецка ... х**лы е**ные, бандеры», — заявила сторонница «русского мира».

Мужчина начал снимать ее поведение на телефон, после чего она немного успокоилась.

Ранее «Фраза» сообщала, что 23 мая 2017 года в центре Киева националисты устроили ссору с персоналом кафе, в котором клиенту отказали в обслуживании на украинском языке, угрожая устроить там погром.

В середине июня 2017 года появилась информация, что в Украине могут ввести штрафы за использование русского языка.

Тогда же сообщалось, что украинцы массово подают иски в суд на предприятия сферы обслуживания из-за отказа обслуживать их на украинском языке.

В начале ноября 2017 года в одном из супермаркетов Харькова мужчине, демобилизовавшемуся из рядов Вооруженных сил Украины, в ответ на просьбу обслуживать на украинском языке посоветовали подождать российских танков и заявили, что Харьков — это Россия.

8 ноября 2017 года в СМИ появилась информация о том, что подавляющее большинство официантов и гостей харьковских кафе и ресторанов игнорируют украинский язык.

В ноябре 2017 года в Украине активисты начали проводить негласные инспекции по ресторанам и магазинам, с целью выяснения на каком языке там обслуживают клиентов. Активисты проверяли персонал, ценники, меню и, если выявляли факт использования русского языка, пишут жалобы и даже готовили иски в суд.

В январе 2018 года работник одного из кафе международного аэропорта «Борисполь» отказался общаться с посетителем на украинском языке.

Тэги: маршрутка, общество, Днепр, Днепропетровская область, Русский мир

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