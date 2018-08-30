«Новая украинская школа»: для детей в Одесской области распилили парты

В Одесской области, чтобы подходить под стандарты «Новой украинской школы», решили в прямом смысле слова распилить парты. Как выяснили журналисты «Фразы», до этого додумались в Подольске.

Как передает «Думская», в город не пришли новые одноместные парты, которые отвечали бы введенным стандартам, поэтому тут решили распилить пополам старые столы для учеников.

Сообщается, что подобную инициативу поддержали родители.

Одесский губернатор Максим Степанов уже заявил, что такое новаторство необходимо прекратить, назвав произошедшее «удивительной фантазией каких-то людей».

Издание пишет, что новые парты не получили многие школы по всей Украине.

Как писала «Фраза», из-за закона об образовании столичные школы скоро «лопнут».

Ранее чиновники под Киевом нашли странное решение проблемы нехватки мест для первоклашек.