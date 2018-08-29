Под посольством РФ в Киеве вспомнили Иловайский котел и сожгли портрет Путина

Под посольством Российской Федерации в Киеве состоялась акция памяти украинских военных, погибших в Иловайском котле в 2014 году. Как выяснили журналисты «Фразы», видео с этого мероприятия опубликовано в Facebook.

Как видно на кадрах, несколько десятков людей собрались под российским посольством. Они расставили перед зданием белые кресты с фотографиями погибших под Иловайском украинцев.

Митингующие также требовали привлечь к ответственности президента России Владимира Путина, а затем на проезжей части сожгли его портрет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в окрестностях Днепра были найдены 36 мешков с вещами погибших воинов, погибших в Иловайском котле.