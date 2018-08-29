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Фильм «Донбасс» Сергея Лозницы представит Украину на премии «Оскар»

Фильм «Донбасс» Сергея Лозницы представит Украину на премии «Оскар»

Украина выдвинула на премию «Оскар» фильм режиссера Сергея Лозницы «Донбасс». Как выяснили журналисты «Фразы», он будет представлен в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Об этом сообщает официальный комитет премии.

Отметим, что «Донбасс» создавался киношниками из Украины, Германии,  Голландии, Франции и Румынии.

Также Украину на «Оскаре» могли представить фильмы «Брама» Владимира Тихого, «Киборги» Ахтема Сеитаблаева, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк и «Миф» Леонида Кантера.

Короткий список лент-претендентов в данной номинации будет оглашен 22 января, а сама церемония премии «Оскар» пройдет 24 февраля.

Сергей Лозница известен своими фильмами «Счастье мое», «Майдан», «В тумане» и «Кротка».

Как писала «Фраза», ранее «Донбасс» завоевал награду Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

Тэги: мир, кино, Оскар, Сергей Лозница

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