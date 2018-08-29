Фильм «Донбасс» Сергея Лозницы представит Украину на премии «Оскар»

Украина выдвинула на премию «Оскар» фильм режиссера Сергея Лозницы «Донбасс». Как выяснили журналисты «Фразы», он будет представлен в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Об этом сообщает официальный комитет премии.

Отметим, что «Донбасс» создавался киношниками из Украины, Германии, Голландии, Франции и Румынии.

Также Украину на «Оскаре» могли представить фильмы «Брама» Владимира Тихого, «Киборги» Ахтема Сеитаблаева, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк и «Миф» Леонида Кантера.

Короткий список лент-претендентов в данной номинации будет оглашен 22 января, а сама церемония премии «Оскар» пройдет 24 февраля.

Сергей Лозница известен своими фильмами «Счастье мое», «Майдан», «В тумане» и «Кротка».

Как писала «Фраза», ранее «Донбасс» завоевал награду Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.