Битва за Ла-Манш: французские рыбаки атаковали британцев из-за гребешков

В Ла-Манше рыбаки из Франции устроили настоящее побоище из-за здешнего улова гребешков. Как выяснили журналисты «Фразы», они напали на судна из Британии.

По данным полиции, французские рыбаки атаковали своих британских коллег в дюжине километров от Нормандии, где те трудились и, как утверждают, вполне законно. Эта местность славится своими гребешками, из-за чего французы решили помешать британцам забирать улов.

В итоге десятки французских лодок атаковали пять суден из Британии. В ход пошли камни и дымовые шашки. Британцам пришлось спасаться бегством.

Как писала «Фраза», со дна Ла-Манша подняли часть корабля, который затонул четыреста лет назад.