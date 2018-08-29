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В центре Сум пару не пустили в ресторан из-за цвета кожи и мусульманского одеяния

В центре Сум пару не пустили в ресторан из-за цвета кожи и мусульманского одеяния

В центре Сум молодую пару не пустили в ресторан, мотивировав тем, что они — иностранцы. Как выяснили журналисты «Фразы», гражданство официанты определили по цвету кожи парня и мусульманском одеянии девушки.

Кроме этого, от них требовали еще показать паспорта, но те отказались и начали борьбу за свои права, сообщает ТСН.

Пара заранее забронировала столик, но прямо с порога получили отказ. Официантов насторожили цвет кожи парня и хиджаб девушки. Официанты объяснили, что ограничили доступ временно, но пару это все равно шокировало.

Парень — гражданин Сомали и подданный Великобритании, Дарья — гражданка Украины, преподает в университете. Она давно мечтала познакомить жениха со своим родным городом, ведь пара вместе уже 7 лет, но теперь стыдится за то, что произошло.

«Если Украина хочет вступить в ЕС, то такие вещи как дискриминация — недопустимы ни в одной стране ЕС. Да и вообще расовая дискриминация не должна иметь место ни в одной из стран», — говорит Халид, парень Дарьи.

Пара написала заявление в полицию — там обещали разобраться. Впоследствии к девушке позвонила и владелица заведения, которая сказала, что их бы пропустили, если бы те показали паспорта.

«Она сказала, что я вам дам тогда карточку и если работники будут меняться, то они будут знать, что вы сможете зайти. То есть эта ситуация будет повторяться снова и снова. Если не мы — будет кто-то другой», — говорит Дарья.

Впрочем, сама хозяйка заведения уверяет, что то, что произошло — досадная случайность и не более. Якобы у нее никакого предвзятого отношения ни к украинцам, ни к иностранцам нет. При этом она не отрицает, что местных иностранцев в лицо здесь знают и не пускают в заведение за то, что те устроили погром.

Сейчас данным фактом заинтересовались соответствующие органы. Хозяйке заведения грозит штраф в 8 тысяч гривен или же ограничение свободы до 5 лет. Пара молодых людей планирует довести это дело до победного конца.

Ранее «Фраза» сообщала, что 23 мая 2017 года в центре Киева националисты устроили ссору с персоналом кафе, в котором клиенту отказали в обслуживании на украинском языке, угрожая устроить там погром.

В середине июня 2017 года появилась информация, что в Украине могут ввести штрафы за использование русского языка.

Тогда же сообщалось, что украинцы массово подают иски в суд на предприятия сферы обслуживания из-за отказа обслуживать их на украинском языке.

В начале ноября 2017 года в одном из супермаркетов Харькова мужчине, демобилизовавшемуся из рядов Вооруженных сил Украины, в ответ на просьбу обслуживать на украинском языке посоветовали подождать российских танков и заявили, что Харьков — это Россия.

8 ноября 2017 года в СМИ появилась информация о том, что подавляющее большинство официантов и гостей харьковских кафе и ресторанов игнорируют украинский язык.

В ноябре 2017 года в Украине активисты начали проводить негласные инспекции по ресторанам и магазинам, с целью выяснения на каком языке там обслуживают клиентов. Активисты проверяли персонал, ценники, меню и, если выявляли факт использования русского языка, пишут жалобы и даже готовили иски в суд.

В январе 2018 года работник одного из кафе международного аэропорта «Борисполь» отказался общаться с посетителем на украинском языке.

Тэги: общество, ресторан, кафе, Сумы, расизм

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