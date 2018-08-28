Киевлянам рассказали, когда в их кранах снова может появиться горячая вода

Горячая вода в Киеве может появиться в середине сентября. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Как передает пресс-служба КГГА, на брифинге в Киеве чиновник сообщил, что власти столицы обратились к правительству с призывом «принять решение о внесении изменений в постановление №110». По его словам, оно касается «закрытия обязательств перед Киевом, а именно перед компанией «Киевэнерго» по разнице в тарифах». В мэрии считают, что данное решение «позволит спокойно, без эксцессов, войти в отопительный сезон и сохранить и так изношенные сети от излишней коррозии».

Ожидается, что 730 миллионов гривен будут погашены за счет субвенции.

В КГГА заявили, что если в среду, 29 августа, Кабинет министров примет данное решение, то новое соглашение с НАК «Нафтогаз Украины» можно будет заключить 15-16 сентября, тогда же в дома киевлян начнут возобновлять подачу горячей воды.

Ранее «Нафтогаз Украины» прекратил поставки газа столице из-за долгов «Киевэнерго» в размере пяти миллиардов гривен. НАК отказывался подписывать контракт на поставку газа с новой компанией «Киевтеплоэнерго».

Как писала «Фраза», субсидии на оплату ЖКХ для украинцев сократили до минимума.

Ранее киевлян предупредили, что купаться в городе – небезопасно.