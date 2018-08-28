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Из-за горящего отстойника Кременчуг окутал зловонный смог

Из-за горящего отстойника Кременчуг окутал зловонный смог

В Кременчуг пришел зловонный смог, а люди говорят, что в городе уже нечем дышать. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось из-за горения отстойника.

Как пишет «КП в Украине», три жителя города уже обратились в больницу с «обострением обструктивного заболевания легких». Медики советуют людям не выходить на улицу или надевать маску.

Начальник управления здравоохранения Кременчуга Дмитрий Петращук заявил, что местным жителям «необходимо ограничить режим прогулок, проводить систематическое влажную уборку в помещениях, при необходимости носить защитные маски на улице».

Издание пишет, что причиной смога стал пожар на пустыре у села Бондари в тридцати километрах от Кременчуга, где у отстойников «Укрнафты» горит сухая трава. Сообщается, что огонь распространился на 20 га, 15 из которых – торфяники.

Как заявил начальник Главного управления ГСЧС в Полтавской области Владимир Сологуб, «думаю, тут не обошлось без человеческого фактора, потому что место отдаленное, нет дорог, считаю, что это человеческая неаккуратность».

Как писала «Фраза», на выходных весь Вышгород заволокло дымом.

Тэги: пожар, общество, Кременчуг, экология, смог

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