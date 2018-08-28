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В Черновцах местный чиновник прямо на дороге подрался с таксистом

В Черновцах местный чиновник прямо на дороге подрался с таксистом

В Черновцах средь бела дня прямо на проезжей части местный чиновник подрался с таксистом. Как выяснили журналисты «Фразы», чиновником оказался начальник отдела работы с обращениями граждан облгосадминистрации.

Как утверждает автор видео – пассажирка такси – виновником этой стычки стал именно чиновник, который на своей иномарке без причины подрезал такси, остановился перед ним, вышел из авто и набросился с кулаками на таксиста.

Впрочем, сам же чиновник гнет свою линию и утверждает, что именно автомобиль такси подрезал его, а сам он просто остановился, чтобы сделать замечание «обидчику», но таксист якобы начал материться и провоцировал его на драку.

Ранее «Фраза» сообщала, что 16 августа в Киеве прямо на проезжей части произошел конфликт, переросший в стрельбу, между водителем автобуса и мотоциклистом.

26 августа в Соломенском районе Киева конфликт, который возник между двумя водителями, перерос в стрельбу.

Тэги: драка, общество, такси, политика, Черновцы, чиновник

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