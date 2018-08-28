Панда из венского зоопарка научился рисовать картины. Их уже успешно продают

Панда Янг Янг из зоопарка Вены научился рисовать картины. Как выяснили журналисты «Фразы», их уже успешно продают через интернет.

Как пишут местные СМИ, картины 18-летней панды разлетаются, словно горячие пирожки – такое художество для любителей милой зверушки стоит пять сотен долларов. Их можно купить на сайте зоопарка.

Панда рисует картины бамбуковой кистью.

Его работы уже в шутку называют «абстрактным минимализмом».

Вырученные деньги пойдут на книгу о пандах зоопарка.

Как писала «Фраза», ученые предупреждают, что пандам грозит вымирание.

Ранее в Японии нашли живую «Кунг-фу Панду».