Порошенко вспомнил, как на него обиделся Маккейн

Петр Порошенко вспомнил о своем разговоре с покойным Джоном Маккейном, после которого, по словам президента Украины, американский сенатор на него обиделся. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он поведал в Авдеевке.

Видео выступления Петра Порошенко опубликовал его пресс-секретарь Святостав Цеголко в «Фейсбуке».

Как рассказал Петр Порошенко, в декабре 2016 года Джон Маккейн собрался в Широкино из-за обстрелов, отменив визит в Грузию.

Петр Порошенко вспомнил, что пытался отговорить американского политика от визита по советам своей службы безопасности за десять километров от Широкино из-за обстрела.

По его словам, «это первый раз, когда Джон Маккейн обиделся на меня, за то, что я подумал о том, чтобы предложить ему это».

Как писала «Фраза», стало известно, когда и где похоронят Джона Маккейна, и кто может занять его место в Сенате.