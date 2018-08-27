Омелян рассказал о цене ремонта украинских дорог и стоимости Hyperloop

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о цене ремонта украинских дорог. Как выяснили журналисты «Фразы», по его данным, в нашей стране она намного ниже, чем у соседей в ЕС.

В интервью YouTube-каналу BigMoney, чиновник рассказал, что один километр ремонта дороги в нашей стране обходится примерно в десять миллионов гривен. По его словам, за такие деньги в нашей стране можно провести «средний или капитальный ремонт». Он сказал, что «это рекордно низкая сумма, по сравнению с любыми соседними государствами».

Как сообщил министр, в Болгарии километр такой дороги стоил бы три миллиона евро, а в Польше – в районе пяти-семи миллионов евро.

Низкую цену в Украине он объяснил дешевизной рабочей силы, своим щебнем и материалами.

Кроме этого, Владимир Омелян сказал, что в турецких компаниях, которые чинят дороги в нашей стране – около 95% сотрудников с украинскими паспортами. По его словам, в этом году по Украине отремонтировали четыре тысячи километров дорог.

Говорят о поезде Hyperloop, министр сказал, что цена одного километра проекта составит около двадцати миллионов долларов, а последующий ремонт километра обойдется в сумму до трех миллионов долларов. Он добавил, что проект можно будет окупить через двенадцать лет.

Как писала «Фраза», министр Владимир Омелян хочет закрыть железнодорожное сообщение между Украиной и Россией, а его жена торгует одеждой не только у россиян, но и в Крыму.