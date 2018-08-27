Киевлян и гостей столицы предупредили об орудующей в районе железнодорожного вокзала банде воров-цыган

В Киеве в районе железнодорожного вокзала орудует банда цыган, которая обворовывает местных жителей и гостей столицы, прибывающих сюда со всех уголков страны. Как выяснили журналисты «Фразы», за последние дни от них пострадали несколько человек.

«Киев Оперативный» разместил видео с участниками банды

Как пишет пострадавший в комментарии к видеосъемке с камер наблюдения, у его жены цыгане украли документы и большую сумму денег. Инцидент случился еще 19 августа, однако видео с лицами воров оказалось доступно лишь сейчас.

По его словам, женщину обворовали при спуске на перрон. При этом мужчина пишет, полиция «ничего не делает». Также он написал: «Хочу предупредить всех, чтобы были максимально осторожны на вокзале, особенно если увидите рядом с собой эту группу!»

Кроме этого, он сообщил, что «пока я занимался поиском личностей, причастных к краже, в полицию обратились еще две девушки, у которых украли тысячи и 7,5 тысяч долларов».

Как писала «Фраза», цыгане, захватившие Южный вокзал в Киеве, жестоко избили 16-летнего парня.

Ранее, напав на охрану, цыгане начали захватывать Голосеевский парк в Киеве. После этого националисты снесли его.