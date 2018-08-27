Потоп на Прикарпатье – несколько сел отрезало от цивилизации из-за оползня

На Прикарпатье бушует непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за дождей в некоторых районах случились оползни.

Как сообщают в пресс-службе ОГА Ивано-Франковской области, из-за оползня было отрезано сообщение как миниум с пятью селами. Как информируют спасатели, сильные ливни затопили Верховинский район, после чего возле села Красник случилось смещение грунта и камней на дорогу местного значения Ильци-Буркут – это участок в тридцать километров.

Сообщается, что «с целью недопущения жертв полицией был перекрыт проезд для транспорта».

Таким образом, несколько сел оказались отрезанными от цивилизации – это Быстрец (372 жителя), Дземброня (128 жителей), Топильче (205 жителей), Зеленое (796 жителей) и Явирнык (293 жителя).

Сейчас на месте оползня работают спасатели.

Также сообщается о подтоплениях и оползнях в других районах, где бушуют дожди.

Как писала «Фраза», из-за крупного оползня под Одессой туристы оказались в ловушке.

Ранее на Закарпатье оползень разрушил несколько домов.