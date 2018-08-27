В США киберспортсмен устроил бойню в прямом эфире – есть жертвы

В городке Джексонвилл (Флорида, США) произошла стрельба на турнире по киберспорту. Как выяснили журналисты «Фразы», погибли люди.

Как передают местные СМИ, трагедия случилась накануне в воскресенье в развлекательном комплексе Jacksonville Landing, где проходил турнир Madden NFL.

Полиция сообщает, что стрелком оказался 24-летний игрок Дэвид Кац.

Как говорят очевидцы, проиграв, он открыл огонь по своим соперникам.

Начало стрельбы попало в прямой эфир трансляции кибертурнира.

По предварительным данным, погибли два человека, еще одиннадцать людей получили ранения. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством до приезда копов.

Как писала «Фраза», недавно в США открыли огонь по людям на футбольном матче.

Также ранее на вечеринке в Голливуде произошла стрельба.