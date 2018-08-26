В Киеве пьяный водитель разогнался свыше 200 км/ч и устроил «лобовое» ДТП

В воскресенье, 26 августа, в Киеве случилось резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», рано утром в аварию попали автомобили Volkswagen Touareg и Hyundai Sonata.

Как передает «Информатор» со ссылкой на полицейских, ЧП произошло приблизительно в 6 часов 15 минут. Как рассказали правоохранители, автомобиль Volkswagen Touareg на огромной скорости «летел» со стороны улицы Борщаговской. На заезде на Воздухофлотский путепровод водитель не справился с управлением и машину вынесло на встречную полосу, где произошло «лобовое» столкновение с автомобилем Hyundai Sonata.

После аварии Touareg по инерции продолжил движение и «въехал» в фонарный столб.

Сообщается, что в столкновении серьезно пострадала пассажирка Volkswagen, у девушки серьезные травмы ног. Кроме того, виновник ДТП находился в неадекватном состоянии и имел явные признаки алкогольного опьянения.

По словам полицейских, на момент аварии скорость движения его авто была не менее 200 км/ч.

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