В Киеве пьяная девушка бросилась под поезд метро, но ее спасли. Появилось видео

В Киеве девушка пыталась покончить собой, спрыгнув под движущийся поезд метро. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел в субботу вечером, 25 августа, на станции «Дворец спорта» Сырецко-Печерской линии метрополитена.

Как передает «Киев Оперативный», «незадачливая самоубийца» находилась в нетрезвом состоянии.

В сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как люди помогают девушке выбраться из под вагона, после чего работница метрополитена отводит ее в сторону.

Как писала «Фраза», в Киеве девушка по непонятным причинам бросилась под поезд.

Ранее в Киеве подростки-экстремалы прыгнули под колеса поезда метро.