Масштабный пожар на Закарпатье: сгорели склады «Новой почты»

В пятницу, 24 августа, в Мукачево на Закарпатье произошел пожар на складских помещениях компании «Новая почта». Как выяснили журналисты «Фразы», с огнем боролись 10 единиц спецтехники и более полусотни пожарных.

По сообщению пресс-центра ГСЧС Закарпатской области, информация о пожаре на улице Кооперативной поступила в дежурную часть в 20 часов 50 минут. К месту ЧП немедленно выехали три пожарных расчета. Однако, на месте инцидента было принято решение о привлечении дополнительных сил в виду высокой сложности пожара: огонь бушевал на площади около 2400 квадратных метров.

Как сообщается, огонь удалось локализовать приблизительно в 23 часа. О пострадавших в результате пожара сведений нет.

Как писала «Фраза», при пожаре в Вышгороде весь город заволокло дымом.

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