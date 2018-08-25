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Грандиозный пожар под Киевом: весь Вышгород заволокло дымом

Грандиозный пожар под Киевом: весь Вышгород заволокло дымом

В пятницу, 24 августа, в городе Вышгород Киевской области бушевал масштабный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», возгорание произошло на улице Шлюзовой, из-за чего весь город «накрыло» дымом.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на ГСЧС, информация о пожаре поступила в дежурную часть в 17 часов дня. На место ЧП были немедленно направлены три пожарных расчета. Прибыв на место, пожарные установили, что на площади 2000 квадратных метров загорелись деревянные отходы производства, которые были просто свалены в большую кучу.

Сообщается, что по состоянию на 23 часа пожарные продолжали борьбу с огнем.

Так же сообщается, что огромный столб дыма поднимался над местом пожара и ветром уносился в сторону центра города. Кроме того, во всем населенном пункте чувствовался сильный запах гари. В связи с этим люди не открывали окна.

Как писала «Фраза», в Запорожье на одном из предприятий по переработке резины бушевал гигантский пожар.

Ранее, в центре Киева горела больница.

Тэги: пожар, общество, дым, Вышгород

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