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В Киеве горела типография. По слухам, здание подожгли застройщики

В Киеве горела типография. По слухам, здание подожгли застройщики

В пятницу, 24 августа, в Киеве загорелось здание типографии, расположенной по улице Львовской, 72. Как выяснили журналисты «Фразы», пожар начался приблизительно в два часа дня.

Как передает «Информатор», ссылаясь на местных жителей, помещение старого здания не используется уже несколько лет.

Сообщается, что, по словам очевидцев, данное строение уже много лет пытаются снести и построить на его месте жилой дом. Поэтому, местные жители не исключают вариант умышленного поджога.

Кроме того, неподалеку от места ЧП, в другом заброшенном здании постоянно собираются окрестные наркоманы, которые тоже могли устроить пожар.

Как сообщается, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. На тушение возгорания прибыло сразу 10 пожарных расчетов. Приблизительно в четыре дня огонь удалось ликвидировать. На месте инцидента работают пожарные и полицейские, которым предстоит выяснить причину возгорания.

Как писала «Фраза», ночью в центре Киева горела больница.

Ранее в столичной высотке горели сразу четыре этажа.

Тэги: Киев, пожар, общество, типография

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