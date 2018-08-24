В Киеве пожилой мужчина заживо сгорел в собственном автомобиле

В Киеве на Теремках произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в ночь на 24 августа возле дома по проспекту Академика Глушкова, 34 сгорел автомобиль УАЗ.

Как сообщает «Информатор», который пообщался со свидетелями трагедии, машина марки УАЗ уже много лет стояла на одном и том же месте. Ее собственник, пожилой мужчина проживал в этом доме и постоянно поддерживал автомобиль в надлежащем виде.

В пятницу, приблизительно в час ночи, молодые люди ‒ очевидцы происшествия ‒ выходили из своего автомобиля и почувствовали сильный запах гари. Увидев, что источник возгорания находится внутри салона, они бросились к нему и попытались выломать двери и потушить огонь. Однако, им это не удалось.

Буквально через несколько минут на место пожара прибыли пожарные расчеты и быстро потушили пылающий автомобиль. На заднем сидении бы обнаружен обгоревший труп владельца авто.

По словам очевидцев, хозяину машины было более шестидесяти лет, он не имел вредных привычек.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа полиции, которой предстоит выяснить, что погибший делал в машине в столь позднее время, а так же установить причину возгорания.

Как ранее сообщала «Фраза», в Киеве на Южном мосту вспыхнул автомобиль.