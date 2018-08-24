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Солдату почетного караула стало плохо во время выступления Порошенко. Появилось видео

Солдату почетного караула стало плохо во время выступления Порошенко. Появилось видео

Во время выступления президента Украины Петра Порошенко в Киеве по случаю Дня Независимости случился неприятный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», в то время, когда глава государства произносил свою праздничную речь, стало плохо солдату почетного караула.

Видео опубликовало издание «Информатор».

Как отмечается в сообщении, солдату стало плохо на девятой минуте речи Петра Порошенко.

Когда боец потерял сознание, его несколько секунд держали под руки охранники в штатском.

Охрана вывела его после того, как караул сменил другой солдат.

Также появилась информация, что во время парада потерял сознание солдат Десантно-штурмовых войск – он упал прямо на асфальт.

Как писала «Фраза», инциденты с солдатами почетного караула во время выступлений Петра Порошенко происходили и раньше. Бойцы уже неоднократно падали в обморок в присутствии президента Украины.

Ранее сообщалось, школьнику стало плохо на последнем звонке с президентом.

Тэги: Петр Порошенко, политика, День независимости Украины, почетный караул

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