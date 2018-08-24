В Киеве прошел военный парад в честь Дня Независимости

В пятницу, 24 августа, в Киеве состоялся военный парад, посвященный 27-й годовщине Независимости Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», на торжественном мероприятии присутствовал Президент Украины Петр Порошенко и другие официальные лица.

Прошедший военный парад, получивший название Марш новой армии, является одним из крупнейших мероприятий в истории Украины: в нем приняли участие 4,5 тысячи военных и 250 единиц боевой техники.

Кроме того, участие в торжествах приняли военные делегации из 18 стран: маршем по Крещатику прошлись парадные расчеты из Эстонии, Канады, Чехии, Великобритании, США и других государств.

Так же на параде выступил Президент Украины Петр Порошенко. Глава государства отметил, что Украина должна сделать свою независимость необратимой и исключить возможность возвращения в зону российского влияния. Президент отметил важность получения томоса для Украинской православной церкви и подтвердил, что внесёт в Верховную Раду законопроект, который закрепляет в Конституции курс на вступление в НАТО.

Как писала «Фраза», во время парада на День Независимости украинские солдаты сменят советское приветствие на «Слава Украине».