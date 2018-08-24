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В Украине появились первые мото-копы

В Украине появились первые мото-копы

В Украине появились патрульные полицейские на мотоциклах. Как выяснили журналисты «Фразы», первые мото-копы выехали на работу в Киеве.

Как передает пресс-служба МВД Украины, накануне, 23 августа, на улицы столицы выехали шестнадцать патрулей на мотоциклах. Сообщается, что копы прошли двухмесячные курсы по вождению новых транспортных средств.

Отмечается, что «основной функцией нового подразделения станет прибытие к труднодоступным местам, туда, куда долго не сможет проехать автомобильный патруль, например, на место ДТП».

Ожидается, что мото-копы также станут разгружать дорогу, освобождать и организовывать проезд другого транспорта.

Сообщается, что соответствующий опыт украинская полиция переняла у коллег из Торонто и Оттавы.

Такие же патрули вскоре появятся в Одессе, Харькове и Львове.

Как писала «Фраза», в Киеве маршрутка врезалась в полицейский автомобиль.

Ранее после ДТП на окраине Киева произошла драка с участием кавказцев. Полиция сама была в шоке.

Тэги: Киев, полиция, общество, мотоцикл

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