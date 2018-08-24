В Киеве в пруду утонул нетрезвый мужчина

Трагедией закончились «дружеские посиделки» возле одного из прудов в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП произошло в четверг, 23 августа, в поселке Шевченко Подольского района.

Как передает «Киев Оперативный», двое мужчин распивали алкогольные напитки у пруда, расположенного в районе улицы Кобзарской, 21.

Внезапно, одному из них захотелось искупаться. Мужчина окунулся в воду и не вернулся. Его товарищ стал звать на помощь, а потом, испугавшись, сбежал с места происшествия.

Прибывшим на место инцидента спасателям понадобилось не менее получаса, чтобы найти и достать тело погибшего из воды.

Как писала «Фраза», с начала лета в Киеве утонули почти полсотни человек.

Ранее сообщалось, что всего за один выходной в Украине утонули два десятка человек.