В Греции взлетающий самолет едва не убил малолетнего туриста. Появилось видео

В Греции на острове Скиатос произошло ЧП во время взлета самолета. Как выяснили журналисты «Фразы», тут едва не погиб малолетний турист.

Как пишет издание Mirror, 12-летний британский мальчик наблюдал за взлетом Airbus 320 вместе со своим отцом и другими зеваками.

Из-за того, что малыш близко подошел к взлетной полосе, его буквально сдуло сильным порывом воздуха от самолета. В итоге, ребенок буквально пролетел несколько метров и рухнул на землю, получив травмы.

ЧП произошло 22 августа.

Сообщается, что мальчика пришлось госпитализировать.

Также издание публикует видео инцидента.

Как писала «Фраза», в Канаде самолет рухнул в озеро.

Также сообщалось, что в России прямо в небе загорелся самолет.