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Соседи довели медалистку паралимпийского Чемпионата мира до слез из-за попытки установить пандус

Соседи довели медалистку паралимпийского Чемпионата мира до слез из-за попытки установить пандус

Соседи участницы паралимпийской сборной Украины, бронзового призера Чемпионата мира по фехтованию на колясках Анны Пашковой не дали ей установить пандус в подъезде. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

На видео, которое опубликовала спортсменка, соседи высказывают возмущение ее действиями, требуют «не манипулировать своим положением» и утверждают, что это снизит стоимость их квартир.

«Я не собираюсь из-за того, что ты один раз в день соизволишь выехать, ухудшать свое положение, снижать стоимость своей квартиры, провоцировать воровство и вонь», — заявила одна из соседок, предложив человеку с особенными потребностями в подъезд, где уже есть пандус.

Отметим, что ругаясь с девушкой эта женщина успела также оскорбить проезжавшего мимо водителя, который попробовал вступиться за нее.

На видео также можно видеть мужчину, который был недоволен тем, что установку пандуса не согласовали с ним: «Если у тебя такие проблемы со здоровьем, ты согласна, что тебе никто ничего не должен? Мы тебе что-то должны?».

Хотя изначально, судя по тому же видео, соседям попросту не понравилось, что из-за установки пандуса придется перенести скамейку у подъезда.

В итоге соседи довели спортсменку до слез.

Между тем, как сообщает «Сегодня» со ссылкой на директора Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрия Сидоренко, пандус в доме Анны Пашковой будет установлен, «даже если это жилищный кооператив». Он также пообещал помочь разрешить конфликт с соседями.

Как сообщает «Харьков. Комментарии», Анна Пашкова прикована к инвалидной коляске более 4 лет. Она является членом Национальной паралимпийской сборной по фехтованию и завоевала немало наград, в том числе бронзу Чемпионата мира.

Для того, чтобы выйти из дома девушка постоянно вынуждена обращаться за помощью к родным или прохожим. Поэтому она решила установить пандус за своей счет. Однако в итоге оказалось, что из-за чрезвычайно острого угла спускаться по нему было невозможно.

Тогда Анна обратилась за помощью к общественной организации «Креавита», которая занимается установкой в городе пандусов. Специально для нее был разработан проект и закуплены материалы. Когда же рабочие попытались приступить к установке конструкции, начался скандал.

Тэги: сборная Украины, общество, Харьков, происшествие, спорт, Паралимпийцы, фехтование, соседи

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