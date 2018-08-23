Российский историк предложил нанести ядерный удар по Киеву

Российский историк Евгений Спицын предложил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» нанести ядерный удар по Киеву. Как выяснили журналисты «Фразы», по его словам, Россия могла бы скинуть на украинскую столицу «маленькую бомбочку».

Видео с резонансным заявлением уже появилось в интернете.

Обращаясь к собеседникам в студии, Евгений Спицын заявил: «Вот ответьте мне на простой детский вопрос: что ж, обладая ядерным оружием, мы четыре года ведем войну с Украиной? Чего бы нам не скинуть всего одну бомбочку на Киев?». По его словам, таким образом, «проблема будет решена».

Как писала «Фраза», Россия ищет в Баренцевом море одну из ракет, которыми грозил миру Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что США сбросили ядерные бомбы и показали видео.