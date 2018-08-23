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В Одессе мать с 2-месячным младенцем всю ночь пряталась в лесу от медиков. Спасти ребенка не удалось

В Одессе мать с 2-месячным младенцем всю ночь пряталась в лесу от медиков. Спасти ребенка не удалось

В Одессе молодая мать сбежала с младенцем в лес. Как выяснили журналисты «Фразы», после того как ее обнаружили, ребенка спасти не удалось.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на начальника Подольского отдела полиции Николая Пищанского, полицейские вместе с местными жителями всю ночь разыскивали 36-летнюю женщину. Они обошли все пустые дома и проверили другие возможные места пребывания пропавшей.

Однако найти беглянку удалось лишь утром. Ее ребенок находился в тяжелом состоянии и через некоторое время умер в больнице. Согласно заключению экспертизы причиной смерти стало воспаление легких.

Как сообщили правоохранителям родственники, женщина не хотел обращаться в больницу, несмотря на то, что ребенок явно был болен. Когда же они вызвали «скорую», мать решила, что у нее могут забрать малыша, и сбежала в лес.

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщала «Фраза», осенью 2017 года в Славянске Донецкой области у 30-летней матери представители полиции и службы опеки забрали сразу четверых детей, которых она отказывалась лечить.

Тэги: болезнь, Одесса, больница, здоровье, смерть, мать, лес, криминал, Национальная полиция Украины

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