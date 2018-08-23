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Снятый по мотивам повести Скрябина фильм «Город, в котором не ходят деньги» выйдет в прокат 13 сентября

Снятый по мотивам повести Скрябина фильм «Город, в котором не ходят деньги» выйдет в прокат 13 сентября

В основу нового фильма, который входит в украинский прокат 13 сентября, легла известная книга музыканта и писателя Кузьмы Скрябина «Город, в котором не ходят деньги». Как выяснили журналисты «Фразы», в официальной версии трейлера звучит голос Кузьмы, в качестве авторского сопровождения, записанный еще в 2013 году.

В ходе пресс-конференции по случаю выхода фильма на широкие экраны, режиссер Ганка Третьяк поделилась ожиданиями: «Надеемся, что фильм выйдет в прокат во всех городах Украины. Мне постоянно звонят общественные деятели из разных городов, говорят о том, как ожидают фильм и предлагают свою помощь и поддержку в прокате. Уверена, что лента имеет все шансы завоевать сердце зрителя. В ней сложные жизненные вещи изложены доступным языком, все, что происходит на экране — реальное, знакомо, и в каком-то смысле близко каждому из нас. Кузьма оставил большой творческое наследие, которого хватит на долгие годы переосмысления его поклонниками».

Главная героиня — Алиса, и на ее долю выпадет опасное путешествие в особую «страну чудес». Алиса переживает один из самых тяжелых периодов своей жизни: уволили с работы, парень ушел к другой, она во всем разочарована и не понимает, как жить дальше. Слоняясь по квартире, находит какой-то билет на поезд. Происхождение билета неизвестно, указанная в нем станция — тоже. Но Алиса решает, что это знак и отправляется в таинственное путешествие.

По мнению киноэкспертов, фильм получился адекватным книге и, в то же время, открывает различные измерения текста. В одном пространстве сосуществуют философия Фридриха Ницше, ирония кинематографа Тарантино, невылеченные драмы остаточного совка.

В фильме снялись: Карина Мельниченко, Андрей Цишкевич, Игорь Цишкевич, Сергей Швыдкой, Инна Мирошниченко, Иван Гарасимчук, Адам Цибульский. Оператором выступил Денис Якимчук.

 

 
 
Тэги: кино, культура

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