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Спустя четыре года Порошенко извинился за обещание завершить АТО в считанные часы

Спустя четыре года Порошенко извинился за обещание завершить АТО в считанные часы

Президент Украины Петр Порошенко извинился за то, что в 2014 году обещал завершить АТО на Донбассе в считанные часы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом глава государства сказал в Днепре во время празднования Дня украинского флага.

Выступая, Петр Порошенко заявил, что «более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы». По его словам, «теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны, не важна и образность этого заявления, люди восприняли их как возможность завершить войну очень быстро».

По его словам, он жалеет о том, что «породил завышенные ожидания».

Президент Украины, в частности, заявил: «Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась, жаль, что дал обещание, которое не оправдалось, прошу за это прощения».

Он заявил, что для него это «серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям».

Петр Порошенко добавил, что «с самого начала надо было нацелить всех на длительную и изнурительную борьбу за то, чтобы освободить каждый клочок украинской земли».

Как писала «Фраза», ранее жена Петра Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии.

Также Петр Порошенко наградил сестру жены почетным званием.

Тэги: Петр Порошенко, политика, война, АТО

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