В космосе впервые сыграли в пинг-понг. Появилось видео

На Международной космической станции сыграли в настольный теннис в состоянии невесомости. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это впервые в истории.

Как передают американские СМИ, публикуя съемку необычного поединка, он состоялся в ночь на среду, 22 августа.

В невесомости в пинг-понг сыграли члены команды, прибывающей на МКС – командир Дрю Фюстель и его товарищи-космонавты Рики Арнольд, Серена Ауньон-Канцлер и Александр Герст.

Трансляцию необычного матча вели в одном из парков Нью-Йорка.

Как писала «Фраза», ранее NASA успешно отправило космическую экспедицию на Солнце.

Также американцы заявили, что обнаружили ледники на Луне.