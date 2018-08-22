Британские туристы решили голышом искупаться в римском фонтане – теперь их разыскивает полиция

Необычный инцидент произошел в центре Рима, где в одном из местных фонтанов решили голышом искупаться туристы из Британии. Как выяснили журналисты «Фразы», теперь «шутников» разыскивает полиция.
Как передает ТСН, сначала британцы купались в одних трусах, а потом сняли и последнюю «одежду».
Хулиганство туристов снял один их случайных очевидцев. Теперь британцев разыскивает римская полиция.
Выходка гостей из Британии возмутила местных жителей, ведь рядом с фонтаном находится мемориал Могилы неизвестного солдата.
Как писала «Фраза», ранее сообщалось, что Папа Римский отрицает существование ада.