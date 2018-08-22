В России прямо в небе загорелся самолет. Появилось видео

В России произошло ЧП с самолетом Ту-204, который загорелся прямо в воздухе. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате инцидента лишь чудом никто не пострадал.

В пресс-службе аэропорта Уфы, откуда вылетел Ту-204, сообщили, что на борту находились 202 пассажира.

Пожар в небе удалось снять одну из них.

После ЧП борт был вынужден вернуться в Уфу, где благополучно сел. Самолет летел в Сочи.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

На земле борт встретили пожарные и спасатели – людей эвакуировали.

Как писала «Фраза», в Канаде самолет рухнул в озеро, погибли люди.

Ранее в США при попытке угона разбился самолет.