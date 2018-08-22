В Сумах находящийся под следствием полицейский сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка

В Сумах произошло еще одно резонансное ДТП с участием полицейского. Как выяснили журналисты «Фразы», коп сбил на пешеходном переходе женщину и ребенка.

Как сообщает местная прокуратура, ЧП случилось накануне, во вторник, 21 августа. ДТП произошло на регулируемом перекрестке.

Сообщается, что «полицейский на Daewoo Lanos проехал на красный сигнал светофора и сбил двух людей, которые шли по «зебре». В итоге, 29-летняя женщина и 14-летняя девушка были госпитализированы.

Самого полицейского доставили в медучреждение для проверки на алкоголь, а до избрания меры пресечения его отправили в изолятор временного содержания.

Как передает ТСН, коп, сбивший людей в Сумах, является сотрудником одного из районных отделений полиции, он также имеет специальное воинское звание старший лейтенант. Примечательно, что с прошлого года его судят за мошенничество и взяточничество: полицейский был сперва уволен, но позже восстановился через суд.

Как писала «Фраза», на выходных в Сумах полицейское авто врезалось в людей на тротуаре.