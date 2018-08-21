Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Перед тем, как отправится к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ

Перед тем, как отправится к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ

В Харькове на Лысой Горе найдено тело жены стрелка, устроившего бойню в здании Харьковского горсовета. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, женщина была застрелена.

Как сообщает UA: Харків в Facebook, погибшей 42 года, на ее теле обнаружено по меньшей мере пять огнестрельных ранений. В доме правоохранители обнаружили пистолет и винтовку.

По предварительным данным экспертов, смерть женщины наступила незадолго до того, как ее муж оказался у здания горсовета.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следствие обоснованно подозревает в убийстве мужа погибшей, 1971 года рождения, который сразу после совершения этого преступления отправился в центр Харькова, где открыл стрельбу возле здания мэрии.

В то же время официально информация о личности стрелявшего пока не раскрывается.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 20 августа в Харькове неизвестный устроил стрельбу у здания городского совета. В результате погиб полицейский и сам нападавший. Один из охранников горсовета с тяжелыми ранениями находится в больнице.

Позже в Сети появилось видео перестрелки между полицейскими и неизвестным преступником. Также стало известно имя убитого полицейского — старший лейтенант патрульной полиции Дмитрий Кириенко.

По предварительным данным, озвученным начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олегом Бехом, в крови стрелка было найдено более 2 промилле алкоголя.

Тэги: убийство, Харьков, стрельба, жена, криминал, горсовет

Комментарии

Колонка автора
20.08.18 09:23

Министр Омелян. Идиот, или вредитель?

Автор: Игорь Куренков

Статьи

20.08.18 09:25

Антикоррупции – стоп!

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция

Отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция
21.08.18 11:09
630
Последние новости
21.08.18 12:14

Полиция назвала имя и некоторые факты биографии харьковского стрелка
21.08.18 12:13

Субсидии на ЖКХ для украинцев сократили до минимума
21.08.18 11:47

Названы самые продаваемые музыкальные альбомы всех времен и народов
21.08.18 11:18

Оказывается, Харьковский горсовет охраняют лишь трое безоружных охранников
21.08.18 11:09

Отморозка, устроившего пьяное ДТП в Киеве, уже отпустила полиция
21.08.18 10:55

Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
21.08.18 10:44

Перед тем, как отправится к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ
21.08.18 10:08

Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента
21.08.18 09:56

С начала года в Киеве увеличилось количество незаконных новостроек. Полная карта
21.08.18 09:27

Жена Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Во Львове готовят полицейские отряды для разгона демонстраций?
Перед тем, как отправится к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ
Перед тем, как отправится к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ
Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента
Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента
Жена Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии
Жена Порошенко с конфузом открыла почетное консульство Украины в Хорватии
На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
На Днепропетровщине водитель фуры уснул за рулем и перевернул заполненную маршрутку
В Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам
В Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам
На фоне праздничного перемирия боевики «Талибана» взяли в заложники пассажиров трех автобусов
На фоне праздничного перемирия боевики «Талибана» взяли в заложники пассажиров трех автобусов
Бывший главный архитектор Харькова стал фигурантом смертельного ДТП на трассе
Бывший главный архитектор Харькова стал фигурантом смертельного ДТП на трассе
Юный грузин сумел собрать шесть кубиков Рубика под водой за считанные секунды. Появилось видео
Юный грузин сумел собрать шесть кубиков Рубика под водой за считанные секунды. Появилось видео
В Сети появилось видео смертельной перестрелки в Харькове
В Сети появилось видео смертельной перестрелки в Харькове
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.