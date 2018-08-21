Перед тем, как отправится к горсовету, харьковский стрелок хладнокровно расправился с женой, – СМИ

В Харькове на Лысой Горе найдено тело жены стрелка, устроившего бойню в здании Харьковского горсовета. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, женщина была застрелена.

Как сообщает UA: Харків в Facebook, погибшей 42 года, на ее теле обнаружено по меньшей мере пять огнестрельных ранений. В доме правоохранители обнаружили пистолет и винтовку.

По предварительным данным экспертов, смерть женщины наступила незадолго до того, как ее муж оказался у здания горсовета.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следствие обоснованно подозревает в убийстве мужа погибшей, 1971 года рождения, который сразу после совершения этого преступления отправился в центр Харькова, где открыл стрельбу возле здания мэрии.

В то же время официально информация о личности стрелявшего пока не раскрывается.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 20 августа в Харькове неизвестный устроил стрельбу у здания городского совета. В результате погиб полицейский и сам нападавший. Один из охранников горсовета с тяжелыми ранениями находится в больнице.

Позже в Сети появилось видео перестрелки между полицейскими и неизвестным преступником. Также стало известно имя убитого полицейского — старший лейтенант патрульной полиции Дмитрий Кириенко.

По предварительным данным, озвученным начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олегом Бехом, в крови стрелка было найдено более 2 промилле алкоголя.