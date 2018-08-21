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Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента

Малолетки на BMW устроили масштабное ДТП в Киеве. Появилось видео инцидента

Вечером понедельника, 20 августа, Киев потрясло очередное громкое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», авария произошла на Днепровской набережной.

Как сообщает в «Фейсбуке» dtp.kiev.ua, автомобиль BMW, в котором находились несколько молодых людей, на огромной скорости потеряла управление и врезалась в другие машины.

Всего в ДТП пострадали четыре автомобиля, лишь чудом никто не погиб.

На место ЧП приехала полиция и скорая помощь.

Как пишет РБК-Украина, полиция так и не установила водителя автомобиля, хотя, по словам очевидцев, тот угрожал травматическим пистолетом свидетелям аварии.

Также сообщается, что к месту ДТП подъехал неизвестный автомобиль, люди из которого быстро забрали из разбившегося BMW все личные вещи малолеток.

При этом, как передает СМИ, полицейские задержали за «некорректное поведение» двух слишком эмоциональных свидетелей аварии. Несколько раз чуть не дошло до драки.

Как писала «Фраза», под Киевом случилось страшное ДТП – погибли люди.

Ранее после ДТП на окраине Киева произошла драка с участием кавказцев. Полиция сама была в шоке.

Тэги: Киев, ДТП, полиция, общество, мажоры

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