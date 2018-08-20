В Харькове школьник дико поглумился над мемориальной плитой расстрелянным пленным солдатам

Дикий случай произошел в Харькове, где местный школьник поглумился над мемориальной плитой девятнадцати расстрелянным пленным солдатам, погибшим в годы ВОВ. Как выяснили журналисты «Фразы», малолетний вандал не придумал ничего умнее, как справить тут малую нужду.
Инцидент произошел на Салтовском шоссе.
Другие малолетки, снимавшие видео, весело комментируют происходящее и подзадоривают своего приятеля.
Предварительно сообщается, что причиной выходки стал спор школьников.
Реакция полиции на произошедшее пока неизвестна.
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Как писала «Фраза», вандалы в масках атаковали электричку с пассажирами в Киеве.
Ранее в Киеве задержали вандалов, ограбивших могилу Леси Украинки.