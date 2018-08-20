На фоне праздничного перемирия боевики «Талибана» взяли в заложники пассажиров трех автобусов

В Афганистане боевики «Талибана» захватили три автобуса, в которых, по предварительным данным, находятся не менее ста семидесяти человек. Как выяснили журналисты «Фразы», случилось это на фоне объявленного руководством страны перемирия.

По сообщению местных СМИ, инцидент случился в воскресенье, 19 августа, когда террористы остановили автобусы в районе района Хан-Абад на севере страны. Как сообщается, люди ехали из провинций Бадахшан и Тахар в Кабул. Также сообщается, что боевики забрали своих заложников в деревню Никпе.

О требованиях террористов пока не сообщается.

Примечательно, что в этот же день президент Афганистана Ашраф Гани объявил об условном прекращении огня с боевиками на три месяца, чтобы провести празднование Ид аль-Адха (праздник Курбан-байрам). Террористы из «Талибана» перемирие не приняли.

Как писала «Фраза», в прошлом году боевики «Талибана» устроили самый кровавый теракт в истории Афганистана.