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В Сумах полицейское авто врезалось в людей на тротуаре. Появилось видео

В Сумах полицейское авто врезалось в людей на тротуаре. Появилось видео

В воскресенье, 19 августа, в Сумах произошло кровавое ДТП с участием полицейского автомобиля. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадали пять человек.

В областной полиции уже прокомментировали аварию.

В пресс-службе сообщили, что, днем на перекрестке Петропавловская и Перекопская авто копов столкнулось с Audi. Как сообщается, «патрульные ехали на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, когда на перекрестке в них врезалась Audi, после чего полиция вылетела на тротуар и перевернулся».

При этом, под колеса полицейского авто попали люди. Сообщается, что пострадали четверо прохожих и девушка-коп, которую из авто спецсредствами вырезали спасатели.

В то же время, по данным издания «Сегодня», как говорят очевидцы, автомобиль Audi ехал на зеленый сигнал, а полицейское авто, «чтобы не останавливаться на красный, метров за пятнадцать до перекрестка включил сирену, и водитель Audi не успел остановиться и ударил копов».

Как писала «Фраза», в Киеве разбилось такси – погибла пассажирка.

Также бывший нардеп-свободовец попал в ДТП в Киеве.

Тэги: ДТП, полиция, общество, Сумы

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