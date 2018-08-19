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В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер

В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер

Настоящий бэби-бум ожидается в больнице американского города Меса, штат Аризона. Как выяснили журналисты «Фразы», в декрет готовятся уйти сразу 16 сотрудниц лечебного учреждения Banner Desert Medical Center.

Как передает телеканал CNN, все беременные сотрудницы работают в отделении интенсивной терапии. «Насколько я знаю, двое из нас лечились от бесплодия», ‒ рассказала в пятницу на пресс-конференции Пейдж Пакард, одна из беременных медсестер.

Как рассказали девушки, одновременная массовая беременность была неожиданна для них самих, хотя они много времени проводят вместе. «Никакого уговора не было», ‒ шутят медсестры.

Так же сообщается, что руководство лечебного учреждения уже начинает подумывать над решением проблемы по замене сотрудниц, которым предстоит уйти в декретный отпуск.

Как писала «Фраза», народные депутаты решили заставить работодателей принимать на работу беременных.

Тэги: США, беременность, здоровье, мир, курьезы

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