Экологическое ЧП в Запорожье: на предприятии по переработке резины бушевал гигантский пожар

В Запорожье случилось экологическое ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на местном предприятии по переработке резины произошел большой пожар.

Огонь вспыхнул на предприятии в ночь на воскресенье, 19 августа.

Как передает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, площадь возгорания составляла шестьсот квадратных метров.

Сообщается, что пожар произошел на Южном шоссе.

Спасатели сообщают, что «из-за большой загруженности шинами и их расположения рядом с другими опасными объектами возникла угроза взрыва двух цистерн с горючей жидкостью по десяти тонн каждая, емкостей с газом, который выделяется при переработке, а также склада, где хранились баллоны с кислородом и пропаном».

В итоге, ближе к утру, пожар удалось ликвидировать.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как писала «Фраза», в центре Киева горела больница.

Сообщалось, что в Киеве хотят закрыть три десятка ТРЦ, школ и больниц из-за нарушений пожарной безопасности.