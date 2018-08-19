На концерте Backstreet Boys входную арку снесло ветром прямо на людей

В городе Такервилль (штат Оклахома, США) ураганный ветер снес металлоконструкции на концертной площадке казино WinStar World Casino and Resort перед выступлением популярной группы Backstreet Boys. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадали по меньшей мере 14 человек.

Согласно сообщению в официальном блоге WinStar World Casino and Resort, обрушению входной арки способствовали сильный дождь и порывы ветра, достигающего скорости 130 км/ч.

Как сообщается, 18 августа, приблизительно в 17 часов по местному времени, официальные лица казино, обратив внимание на вспышки молнии и стремительно ухудшающуюся погоду, предложили собравшимся в очереди фанам Backstreet Boys покинуть место проведения концерта и переждать непогоду в более безопасном месте. Однако, более 150 поклонников группы решили не покидать очередь и остались у входа на концертную площадку.

Примерно в 17-30 на город обрушился сильный ливень и ураганный ветер, который опрокинул входную арку на собравшихся фанов.

В результате инцидента медицинская помощь понадобилась четырнадцати пострадавшим, двое из которых уже покинули лечебное учреждение.

Так же сообщается, что концерт группы Backstreet Boys был отменен.

Как писала «Фраза», в Испании во время концерта обрушилась сцена.