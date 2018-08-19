Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

На концерте Backstreet Boys входную арку снесло ветром прямо на людей

На концерте Backstreet Boys входную арку снесло ветром прямо на людей

В городе Такервилль (штат Оклахома, США) ураганный ветер снес металлоконструкции на концертной площадке казино WinStar World Casino and Resort перед выступлением популярной группы Backstreet Boys. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадали по меньшей мере 14 человек.

Согласно сообщению в официальном блоге WinStar World Casino and Resort, обрушению входной арки способствовали сильный дождь и порывы ветра, достигающего скорости 130 км/ч.

Как сообщается, 18 августа, приблизительно в 17 часов по местному времени, официальные лица казино, обратив внимание на вспышки молнии и стремительно ухудшающуюся погоду, предложили собравшимся в очереди фанам Backstreet Boys покинуть место проведения концерта и переждать непогоду в более безопасном месте. Однако, более 150 поклонников группы решили не покидать очередь и остались у входа на концертную площадку.

Примерно в 17-30 на город обрушился сильный ливень и ураганный ветер, который опрокинул входную арку на собравшихся фанов.

В результате инцидента медицинская помощь понадобилась четырнадцати пострадавшим, двое из которых уже покинули лечебное учреждение.

Так же сообщается, что концерт группы Backstreet Boys был отменен.

Как писала «Фраза», в Испании во время концерта обрушилась сцена.

Тэги: США, мир, несчастный случай, концерт

Комментарии

Колонка автора
17.08.18 09:41

Стоит ли вешать судей?

Автор: Игорь Куренков

Статьи

19.08.18 09:56

Новинки научной литературы: жизнь на Титане, генетика юмора и проклятые вопросы биологии

Автор: Игорь Бондарь-Терещенко

Главная новость дня

На Подоле «Бук» врезался в бизнес-центр. Появилось видео столкновения

На Подоле «Бук» врезался в бизнес-центр. Появилось видео столкновения
19.08.18 09:35
5148
Последние новости
19.08.18 16:16

Ученые рассказали, что угрожает здоровью «пассивных курильщиков»
19.08.18 16:02

В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер
19.08.18 13:23

Экологическое ЧП в Запорожье: на предприятии по переработке резины бушевал гигантский пожар
19.08.18 13:02

На концерте Backstreet Boys входную арку снесло ветром прямо на людей
19.08.18 11:22

В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца
19.08.18 09:45

Мощный ливень снова затопил Киев
19.08.18 09:35

На Подоле «Бук» врезался в бизнес-центр. Появилось видео столкновения
18.08.18 17:01

Ученые доходчиво объяснили, почему лишний вес сокращает жизнь
18.08.18 16:55

В Киеве неравнодушные соседи выследили и поймали серийного воришку
18.08.18 16:02

В Киеве мужчина нанизал сам себя на железную ограду

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер
В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер
В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер
В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер
Экологическое ЧП в Запорожье: на предприятии по переработке резины бушевал гигантский пожар
Экологическое ЧП в Запорожье: на предприятии по переработке резины бушевал гигантский пожар
На концерте Backstreet Boys входную арку снесло ветром прямо на людей
На концерте Backstreet Boys входную арку снесло ветром прямо на людей
В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца
В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца
Мощный ливень снова затопил Киев
Мощный ливень снова затопил Киев
На Подоле «Бук» врезался в бизнес-центр. Появилось видео столкновения
На Подоле «Бук» врезался в бизнес-центр. Появилось видео столкновения
В Киеве мужчина нанизал сам себя на железную ограду
В Киеве мужчина нанизал сам себя на железную ограду
Как выяснилось, жена Омеляна торгует одеждой не только в России, но и в Крыму
Как выяснилось, жена Омеляна торгует одеждой не только в России, но и в Крыму
В США открыли огонь по людям на футбольном матче, есть раненые
В США открыли огонь по людям на футбольном матче, есть раненые
В Польше разбился львовский автобус с туристами – есть жертвы
В Польше разбился львовский автобус с туристами – есть жертвы
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.